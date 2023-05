«Poussée dehors» par le PSG, cette superstar lance un ultimatum

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prolongé récemment par le PSG, Neymar fait déjà parler. Blessé en février dernier, l’international brésilien n’a pas fini cette saison. Lassé de tous ses pépins physiques, le PSG cherche à s’en séparer et la Premier League semble être la seule option pour récupérer l’ancien du Barça. Luis Campos n’en veut plus du tout mais Neymar ne partira pas à tout prix.

L’avenir de Neymar est déjà au cœur des spéculations. Très bon en première partie de saison, le Brésilien n’a pas fini cet exercice, presque une routine pour le PSG. Blessé contre le LOSC en février dernier, Neymar a été contraint de se faire opérer de la cheville. Une blessure qui a encore coûté cher au PSG qui a de nouveau dû faire sans lui en Ligue des Champions. Et le scénario s’est répété : élimination en huitième de finale.

La Premier League comme destination ?

Lassé des blessures à répétition de la star brésilienne, le PSG veut s’en séparer. Mais les destinations possibles ne sont pas nombreuses pour Neymar qui émerge à 30M€ par an. « Neymar est sous contrat jusqu’en 2027 et il gagne 30M€ par an. Pour partir, il lui faut trouver un club qui lui propose autant en salaire. A ce tarif, seule l’Angleterre peut s’aligner. Neymar est un joueur qui fait encore rêver mais ses absences sèment le doute », admet Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien .

Sans proposition suffisante, Neymar restera