Mercato : «C’était beau», Guendouzi se lâche sur sa signature au PSG

Avant d'être un joueur de l'OM, Matteo Guendouzi a été un joueur du PSG. En effet, dans sa jeunesse, celui qui est aujourd'hui à la Lazio a évolué sous le maillot du club de la capitale. Ayant fait ses gammes au sein des équipes de jeunes du PSG, Guendouzi est revenu sur son expérience du côté de Paris.

On connait la rivalité qui existe depuis plusieurs années maintenant entre l'OM et le PSG. Toutefois, cela n'empêche pas certains joueurs de passer d'un club à un autre. Des trahisons qui font toujours beaucoup parler. Et dans cette liste de joueurs passés par l'OM et le PSG, on retrouve notamment Matteo Guendouzi.

« J’ai joué là-bas quand j’étais très jeune »

Pour Carré, Matteo Guendouzi est revenu sur son passé en tant que joueur du PSG. L'international français a alors expliqué : « Je suis né à Poissy et quand j’étais petit, on habitait à Saint-Germain donc le club de la ville, c’était le PSG. Donc j’ai joué là-bas quand j’étais très jeune, j’ai toujours continué là-bas mes classes, jusqu’à la pré-formation ».

« Un truc de fou pour moi à l’époque ? Oui, c’était beau »

« Après on m’a proposé un contrat de 3 ans de pré-formation, je suis rentré avec un an d’avance. Un truc de fou pour moi à l’époque ? Oui, c’était beau. Tu commençais vraiment à prendre conscience que tu rentrais dans une structure professionnelle, qui va peut-être te permettre d’atteindre ton rêve, ton objectif pour le futur », a confié Guendouzi.