Mercato : La grande annonce de Costil sur son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 20h50 par J.-G.D.

Portier des Girondins de Bordeaux depuis 2017, Benoît Costil n’écarte pas un retour en Bretagne, que ce soit au Stade Rennais, son ancien club, ou à Lorient.