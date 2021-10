Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Pirlo… Nouveau tournant dans la succession de Koeman !

Publié le 4 octobre 2021 à 23h30 par H.G.

Alors qu’Andrea Pirlo tenait la corde pour prendre la succession de Ronald Koeman, c’est finalement Xavi qui serait maintenant en pole position.

Bien que Joan Laporta ait assuré ce samedi que Ronald Koeman n’allait pas être démis de ses fonctions d’entraineur du FC Barcelone à court terme, la question de l’avenir du technicien néerlandais sur le banc catalan continue de faire couler beaucoup d’encre dans la presse. C’est bien simple : malgré la sortie du président du Barça, il est toujours annoncé que sa continuité ne tient qu’à un fil. Et s’il était annoncé que le nom d’Andrea Pirlo était en pole position dans cette perpective, c’est finalement Xavi qui occuperait désormais cette place.

Xavi passe devant Andrea Pirlo !