Mercato - Barcelone : Pep Guardiola vers un grand retour au Barça ?

Publié le 12 mai 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors que Quique Setien est arrivé sur le banc en cours de saison et qu’une élection pour élire un nouveau président se profil au FC Barcelone, un des candidats pourrait chercher à réintroduire Pep Guardiola.

Une déclaration qui risque de faire grand bruit. Au FC Barcelone, tout ne va pas pour le mieux. Beaucoup de problèmes de gestion ont été pointés du doigt, et la qualité de l’effectif et des résultats en Liga ne semble pas cacher toute la misère actuelle au club. Quique Setien fait du bon travail sur le banc barcelonais. Pourtant, l’arrivée d’un nouveau président au FC Barcelone, qui ferait suite aux élections qui auront lieu en 2021, pourrait décider de son sort à la tête du Barça…

Guardiola de retour ?

Ainsi, Joan Laporta, ancien président du Barça entre 2003 et 2010 et grand artisan de la montée de Pep Guardiola de coach de la réserve à entraîneur de l’équipe première, souhaiterait donc faire revenir Pep Guardiola du côté du Barça s’il parvient à être élu président des Blaugranas . « Ce serait vraiment génial de faire revenir Pep, mais aujourd’hui il est à City et c’est une décision qui lui revient ». Sans coupe d’Europe pendant les prochaines saisons suite aux sanctions du fair-play financier, Pep Guardiola pourrait reconsidérer son avenir à Manchester City…

Pas de Coupe d’Europe à City