Mercato - Barcelone : Un nouvel acteur XXL s’invite dans le feuilleton Coman !

Publié le 24 juin 2021 à 11h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Kinglsey Coman aurait l’intention de quitter le Bayern Munich et susciterait de plus en plus de convoitises.

Nombreux sont les joueurs du Bayern Munich qui pourraient animer le mercato estival. Kingsley Coman est l’un d’entre eux. Le Français aurait des envies d’ailleurs et n’a pas tardé à alerter les plus gros clubs au monde, dont le FC Barcelone. Avec la blessure d’Ousmane Dembélé et le possible départ d’Antoine Griezmann, le club catalan souhaiterait se couvrir avec Coman... mais doit faire face à une forte concurrence provenant d’Angleterre ! Plusieurs sources ont en effet expliqué que l’international français s’approcherait de Liverpool.

Manchester United rentre dans la danse pour Coman