Mercato - Barcelone : Ce dossier à 0€ de Xavi se complique !

Publié le 6 mars 2022 à 0h30 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone en vue du mercato estival, Noussair Mazraoui susciterait d'autres convoitises sur le marché des transferts.

Après avoir copieusement densifié leur secteur offensif lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants du FC Barcelone veulent maintenant renforcer leur défense. Alors que les Blaugrana veulent concentrer toutes leurs économies sur le transfert d’Erling Braut Haaland, ceux-ci devraient tenter d’attirer des défenseurs en fin de contrat. Alors qu'Andreas Christensen ou César Azpilicueta pourraient prochainement rejoindre la catalogne, Noussair Mazraoui est également ciblé par Xavi.

La Juventus s’intéresse à Noussair Mazraoui