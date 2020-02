Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Un projet hallucinant monté autour de Lionel Messi ?

Publié le 13 février 2020 à 11h00 par A.C.

Un retour de Lionel Messi en Argentine semble bel et bien emballer les supporters des Newell’s Old Boys, le tout premier club de la star du FC Barcelone.

Depuis quelques semaines, les craintes augmentent en Catalogne concernant un possible départ de Lionel Messi. Le contrat du sextuple Ballon d’Or court jusqu’en juin 2021, mais il possède une clause qui lui permet de quitter le FC Barcelone gratuitement, à la fin de la saison. La presse italienne n’a pas tardé à annoncer que des clubs comme le PSG, la Juventus, l’Inter ou encore Manchester City aimeraient tenter le coup, mais au sein du Barça on a fermement écarté la possibilité de voir Messi plier bagages cet été.

Tout le football argentin prêt à se mobiliser pour un retour de Messi