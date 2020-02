Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre du Barça fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 25 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Indispensable au sein du FC Barcelone où il enchaine les bonnes performances, Marc-André ter Stegen a affiché son envie de rester au sein du club catalan et d’y prolonger son contrat.

Comme l’a révélé la presse espagnole ces dernières semaines, le FC Barcelone se pencherait activement sur la prolongation de contrat de Marc-André ter Stegen (27 ans). Le gardien allemand, dont le bail actuel court jusqu’en juin 2022, s’est imposé comme une référence européenne à son poste, ce qui inciterait le Barça à fixer son avenir. Interrogé lundi par Mundo Deportivo, Ter Stegen a d’ailleurs affiché une volonté forte pour son avenir à Barcelone.

« Mon intention est de continuer »