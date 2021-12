Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est fixé pour la première vente de Xavi !

Publié le 10 décembre 2021 à 7h00 par A.C.

Sergiño Dest pourrait être l’un des premiers joueurs à quitter le FC Barcelone cet hiver, après l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions.

Pour la première fois depuis 20 ans, le FC Barcelone ne sera pas en phases finales de la Ligue des Champions. Un véritable choc pour les Blaugrana , mais qui était plus que prévisible vu la trajectoire de l’équipe depuis le début de la saison. Désormais, Xavi va devoir véritablement travailler sur un tout nouveau cycle et cela passera inévitablement par des départs. Recruté sous les indications de Ronald Koeman en 2020, Sergiño Dest n’aura plus sa place au Barça et pourrait donc rapidement être vendu au cours du mercato hivernal.

Pour Sergiño Dest, c’est 30M€ minimum

Hors de question toutefois de le brader ! Ce jeudi, AS nous apprend que les dirigeants du FC Barcelone ne réclameraient pas moins de 30M€ pour Sergiño Dest, soit 9M€ de plus que son prix d’achat à l’Ajax Amsterdam. Reste à voir quel club sera disposé à formuler une telle offre, alors que la crise fait toujours rage et que l’Américain n’a pas vraiment fourni des prestations très abouties ces derniers mois.