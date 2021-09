Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic se sert de Messi pour tacler Koeman !

Publié le 11 septembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Arrivé il y a tout juste un an au FC Barcelone, Miralem Pjanic a déjà fait ses valises pour rejoindre le Besiktas. Lors d'un entretien accordé à la presse italienne, l'ancien de la Juventus a expliqué son départ et n'a pas hésité à pointé du doigt Ronald Koeman, le coach du Barça.

Lors de l'été 2020, Miralem Pjanic a voulu tenter une nouvelle aventure. Après quatre saisons de bons et loyaux services à la Juventus, l'international bosnien s'est envolé vers Barcelone pour rejoindre le Barça. Toutefois, Miralem Pjanic n'a pas réussi à convaincre Ronald Koeman pour sa première saison en Catalogne et a dû se contenter de quelques miettes en guise de temps de jeu. Pas du tout satisfait de sa situation, l'ancien pensionnaire de l'OL a fait tout son possible pour partir. Et en toute fin de mercato, Miralem Pjanic a migré vers la Turquie du côté de Besiktas. Un choix provoqué par Ronald Koeman. « Mon départ au Besiktas ? Ils me voulaient beaucoup dans les derniers jours du marché et je ne pouvais pas rester à Barcelone avec (Ronald) Koeman. J'aurais perdu une année de plus et je ne voulais pas le faire parce que je veux jouer. Besiktas est champion de Turquie, en Ligue des Champions et... ils ont le maillot noir et blanc (ndlr : comme la Juventus). Ils m'ont réservé un accueil formidable et ce sera un autre grand défi » , a expliqué Miralem Pjanic à Tuttosport .

«Je ne pouvais pas rester à Barcelone avec Ronald Koeman»

Avant de signer au Besiktas, Miralem Pjanic a essayé de boucler un retour à la Juventus, sans succès. Interrogé par Tuttosport , le milieu de terrain bosnien a décrit ses efforts pour retrouver la Vieille Dame . « Si j'étais proche de revenir à la Juventus ? Il y a eu des contacts et des rendez-vous avec mon agent, mais le marché n'est jamais facile. J'aurais aimé revenir et j'aurais fait n'importe quoi pour retrouver Allegri. J'aime la Juventus, je suis proche des fans et j'ai une très bonne relation avec le président Agnelli. Mais dans le football, il faut regarder devant soi et, comme je suis avant tout un professionnel, je tiens faire de belles choses avec Besiktas » , a précisé Miralem Pjanic.

«Koeman avait une attitude avec moi que personne ne comprenait, même Messi ne comprenait pas»