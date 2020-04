Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’issue du feuilleton Kanté déjà connue ?

Publié le 30 avril 2020 à 14h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone penserait à N’Golo Kanté pour renforcer le milieu de terrain catalan la saison prochaine, la situation financière des clubs espagnols ne permettrait pas au Barça de mener à bien une telle opération.

De nombreuses rumeurs ont circulé sur l’avenir de N’Golo Kanté ces dernières semaines. Le média britannique 90Min assurait d’ailleurs que le PSG et le Real Madrid seraient tous deux prêts à se livrer une grosse bataille pour le champion du monde tricolore en délicatesse et non épargné par les blessures à Chelsea cette saison. Entre temps, le FC Barcelone aurait fait irruption dans ce dossier. La Catalunya Radio révélait récemment que Kanté pourrait intégrer le milieu de terrain blaugrana et évoluer aux côtés de Sergio Busquets et Frenkie de Jong la saison prochaine. Cependant, le 10 Sport vous dévoilait en exclusivité le 17 avril dernier que Chelsea n’est pas vendeur et que les trois clubs en question n’ont pas initié les premiers contacts pour un transfert de N’Golo Kanté.

Le Barça et le Real incapables de lancer une offensive ?