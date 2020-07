Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann a le choix pour son avenir !

Publié le 3 juillet 2020 à 18h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ du Barça par de nombreux médias étrangers après une première saison très compliquée chez les Blaugrana, Antoine Griezmann semble plus que jamais courtisé par plusieurs clubs européens. Reste à savoir si l’international français quitter le FC Barcelone cet été…

L’avenir d’Antoine Griezmann pourrait bien s’écrire très loin du Barça. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid contre 120M€, l’international français n’a pas réellement réussi à s’imposer au FC Barcelone. Fréquemment utilisé sur l’aile gauche, l’attaquant français ne parvient pas à exploiter pleinement ses qualités une fois excentré sur son côté. A plusieurs reprises, il a réalisé de grosses contre-performances, ce qui pourrait finalement le pousser vers la sortie. Et plusieurs options semblent s’offrir à lui…

Un échange avec Aubameyang ?

Ainsi, comme révélé par le Daily Express ce vendredi 3 juillet, l’international français figurerait sur les tablettes d’Arsenal pour la saison prochaine. Désireux de se reconstruire après une saison compliquée, les Gunners de Mikel Arteta cibleraient Griezmann pour venir renforcer leur attaque la saison prochaine. Un échange avec Mattéo Guendouzi et Pierre-Emerick Aubameyang serait évoqué par la presse anglaise, afin de faire baisser la valeur de l’attaquant international français sur un marché estival 2020 très particulier en raison de la crise du coronavirus. Régulièrement annoncé dans le viseur de Manchester United avant son départ au Barça l’été dernier, Griezmann pourrait donc bien faire le voyage jusqu’à la Premier League, surtout que ce dernier apprécierait bien le championnat…

Le PSG et la Juventus également dans la course ?