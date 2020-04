Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Ter Stegen fixe son prix !

Publié le 4 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Disposant d’un contrat le liant jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen voudrait signer un nouveau bail avec le club blaugrana dans lequel il percevrait un salaire annuel avoisinant les 10M€.

Depuis quelques semaines, les discussions entre le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen se multiplieraient pour l’éventuelle prolongation de contrat de l’international allemand. Président du Barça , Josep Maria Bartomeu aurait fait des renouvellements des contrats de Lionel Messi et de Ter Stegen des priorités avant qu’il ne cède son poste lors des prochaines élections présidentielles prévues pour le printemps 2021. C’est du moins ce qu’ ESPN révélait récemment. Cependant, les négociations ne seraient pas simples pour le FC Barcelone, compte tenu de sa situation financière et de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Coronavirus.

Ter Stegen attendrait un salaire annuel de 10M€