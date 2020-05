Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça continue de garder espoir pour Neymar !

Publié le 24 mai 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Malgré les difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone et l’intérêt du club catalan pour Lautaro Martinez, les dirigeants blaugrana garderaient l’espoir fou de rapatrier Neymar lors du prochain mercato.

Le feuilleton Neymar n’est pas près de s’arrêter. Alors que les rumeurs sur l'avenir du Brésilien se sont intensifiées lors du dernier mercato estival, la presse espagnole continue d’évoquer un possible retour de l’attaquant de 28 ans au FC Barcelone. Recruté contre un chèque de 222M€ en août 2017 par le PSG, Neymar continuerait d’occuper les pensées des dirigeants catalans désireux de rapatrier un joueur qui a permis au club de remporter de multiples trophées (champion d'Espagne en 2015 et 2016 et vainqueur de la Ligue des champions en 2015). Interrogé sur la possibilité d’entraîner un jour l’international auriverde , Quique Setién n'a pas caché son admiration. « Je serais certainement très heureux de pouvoir entraîner Neymar. Absolument. C'est un joueur exceptionnel, personne ne peut en douter » a confié le technicien dans un entretien à beIN Sports . Pourtant, le transfert de Neymar semble loin d’être la priorité principale pour le FC Barcelone qui a un autre dossier de taille à régler.

L’obstacle Lautaro Martinez

Le FC Barcelone ne perdrait pas de vue la piste menant à Neymar, mais il devrait délaisser ce dossier lors du prochain mercato. En effet, la presse espagnole fait écho depuis plusieurs mois d’un intérêt du club blaugrana pour Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter serait la grande priorité des dirigeants catalans qui verraient en lui le possible successeur de Luis Suarez. Un transfert qui pourrait coûter cher aux finances du club notamment dans un contexte économique compliqué pour les équipes de football. L’Inter réclamerait le paiement de la cause libératoire présente dans le contrat de Lautaro Martinez, à savoir 111M€. Une somme bien trop élevée pour le FC Barcelone qui chercherait à faire baisser ce montant en incluant des joueurs. Malgré ce désaccord, le FC Barcelone semble toujours motivé à l’idée de recruter le joueur argentin et tout porte à croire que le « grand investissement de cet été » ira tout droit sur Lautaro Martinez. Alors que Sport annonce ce dimanche que le Barça pourrait dépenser au moins 60M€ dans ce dossier, difficile d’imaginer le club catalan lançait dans le même temps les grandes manœuvres pour tenter de recruter Neymar. Malgré tout, l’optimisme serait de mise du côté de la Catalogne.

L’espoir fou de rapatrier Neymar cet été