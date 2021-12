Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta connaît la marche à suivre pour cette priorité de Xavi !

Publié le 9 décembre 2021 à 12h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone est sorti par la petite porte en Ligue des champions en ne parvenant même pas à atteindre les 1/8èmes de finale, Xavi et les dirigeants du Barça auraient passé la seconde pour le transfert de Ferran Torres cet hiver. Néanmoins, les conditions sont multiples pour l’attaquant de Manchester City…

En marge du prochain mercato hivernal, les options qui semblaient être multiples pour le FC Barcelone le sont de moins en moins. Pour ce qui est de Timo Werner et Hakim Ziyech, Thomas Tuchel aurait déposé son véto auprès de la direction de Chelsea qui n’envisagerait pas d’aller à l’encontre de la volonté de son entraîneur en ne serait-ce que de discuter avec le Barça sur les modalités d’un prêt pour l’un des attaquants de Tuchel à Chelsea. À Manchester City, la porte pour Raheem Sterling ne serait plus grande ouverte, laissant le FC Barcelone dos au mur pour le mercato hivernal promis à Xavi Hernandez. Néanmoins, il y aurait une lueur d’espoir pour l’entraîneur du FC Barcelone en la personne de Ferran Torres. D’une part en raison de la volonté de l’international espagnol formé au FC Valence de retrouver la Liga. Et d’une autre, parce qu’un accord de principe entre le FC Barcelone et l’ailier de Manchester City aurait été trouvé selon Mundo Deportivo . Cependant, il faudrait que le Barça parvienne à trouver un terrain d’entente avec City au niveau de l’indemnité du transfert de Ferran Torres selon Pep Guardiola, et ce, malgré les difficultés financières traversées par le club culé. « Ferran Torres ? Ce n'est pas mon travail de commenter ça. Vous devez appeler Txiki Begiristain (directeur sportif de City, ndlr), ou l'agent de Ferran Torres, ou le Barça. (…) Nous n'allons pas faire de cadeaux. Quand nous voulons recruter, juste parce que nous sommes Manchester City, on nous demande beaucoup plus d'argent qu'à n’importe quel autre club. Alors évidemment nous n'allons pas laisser partir nos joueurs gratuitement. Il faut qu'il y ait une négociation, un accord entre les clubs… ». Voici le message que l’entraîneur de Manchester City faisait passer en conférence de presse au début du mois de décembre. Pour autant, le FC Barcelone ne perdrait pas espoir, bien au contraire.

Le Barça est unanime pour Ferran Torres !

À en croire les informations divulguées par SPORT , le FC Barcelone ferait toujours de Ferran Torres sa priorité hivernale. D’ailleurs, Xavi Hernandez validerait totalement cette piste, en attesterait son insistance en coulisse auprès de ses dirigeants pour que Torres dépose ses valises au Barça . L’entraîneur du club culé serait persuadé que l’ailier de Manchester City disposerait des qualités requises pour résoudre les lacunes offensives affichées par le FC Barcelone lors de cette première partie de saison. Cependant, et ce bien que Ferran Torres ne semble pas être contre l’idée de débarquer au FC Barcelone, le président Joan Laporta et son administration auront fort à faire pour boucler cette opération pour laquelle de sérieuses bases auraient été posées.

Des discussions qui s’accélèrent pour Torres, mais des conditions à respecter pour le Barça..