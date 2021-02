Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay au coeur d'un énorme dilemme ?

Publié le 20 février 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay serait partagé entre le FC Barcelone et la Juventus. Alors que le Barça serait actuellement en pole position, ce dossier pourrait être totalement chamboulé par la situation de Ronald Koeman. En ce qui concerne le club turinois, il n'y aurait aucun accord pour le moment, mais Andrea Pirlo serait plus que jamais prêt à en découdre.

Engagé jusqu'au 30 juin avec l'OL, Memphis Depay se rapprocherait de plus en plus d'un départ. Interrogé sur son avenir il y a quelques jours, l'international néerlandais a reconnu qu'il ne savait toujours pas dans quel club il allait évoluer la saison prochaine. « Je n’ai pas encore pris de décision pour la saison prochaine. Ce n’est pas ma préoccupation actuelle, c’est la première fois que je ne sais pas où je jouerais la saison prochaine » , a expliqué Memphis Depay lors d'un live sur Instagram . De son côté, Jean-Michel Aulas n'en sait pas plus, mais il a clairement expliqué qu'il aimerait trouver une solution pour prolonger son capitaine et numéro 10. « Pour Memphis, c’est la fin d’une aventure pour cette année. C’est un joueur de grand talent, de classe mondiale, et il n’y en a pas tant que ça dans l’effectif. Il apporte des solutions. Il peut être l’homme d’un grand bonheur. J’ai toujours souhaité qu’il reste mais nos propositions n’ont pas été retenues. Mais on lui a laissé à chaque fois exprimé son ambitions, ses valeurs. On l’a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n’était pas possible sur le plan économique. Jusqu’au bout on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine, pour l’instant c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas ? » , a confié le président de l'OL au journal Le Progrès .

Le Barça toujours dans le coup

Passé tout près de rejoindre le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Memphis Depay serait toujours dans le collimateur de Ronald Koeman. A la peine sur le plan financier, le Barça espérerait boucler la signature de l'attaquant de 27 ans lorsqu'il sera libre de tout contrat le 30 juin. Toutefois, l'écurie blaugrana pourrait être inquiétée par la Juventus sur ce dossier. A en croire les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , les Bianconeri d'Andrea Pirlo s'intéresseraient de près à Memphis Depay et auraient même formulé une offre dernièrement. Une proposition alléchante qui ne laisserait pas indifférent l'homme fort de l'OL. D'après les indiscrétions du Corriere dello Sport , divulguées ce jeudi, la Juve serait prête à payer un salaire de près de 5M€ pour un engagement de quatre saisons.

«Il n'y a pas d'accord entre la Juventus et Depay, mais...»