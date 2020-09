Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jürgen Klopp ne lâche rien pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 septembre 2020 à 14h00 par A.M.

En quête d'un nouvel ailier, Liverpool est en contact régulier avec Ismaïla Sarr, relégué avec Watford. Mais ce dossier est compromis par les négociations entre les Reds et le FC Barcelone pour Ousmane Dembélé.

Quel avenir pour Ousmane Dembélé ? La question a le mérite d'être posée puisque bien qu'il revienne de blessure, le Français se retrouve dans un secteur de jeu concurrentiel notamment suite au retour de Philippe Coutinho qui était prêté au Bayern Munich. Par conséquent, un départ pourrait être envisagé d'autant plus que Jürgen Klopp apprécie grande le profil de l'ancien Rennais et serait entré en discussions avec le Barça dans l'optique d'un prêt comme le révélait récemment Sport. Liverpool souhaite apporter du sang neuf à son secteur offensif afin de mettre en concurrence Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. C'est la raison pour laquelle les Reds ont déjà recruté Takumi Minamino l'hiver dernier, et Diogo Jota ces dernières heures.

Klopp insiste pour Dembélé, mais...