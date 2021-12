Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va devoir batailler dans ce dossier chaud !

Publié le 28 décembre 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le contrat de Sergi Roberto arrivera à expiration le 30 juin prochain, le FC Barcelone va devoir négocier finement pour boucler sa prolongation.

Pour l’instant, Sergi Roberto se dirige tout droit vers un départ libre du FC Barcelone puisque son contrat actuel expirera le 30 juin. Toute cette situation aurait pourtant pu être évitée dans la mesure où l’international espagnol n’était pas loin de prolonger son bail au début de l’automne avant que les négocations tombent à l’eau en raison d’une mésentente sur la question de son salaire. Cependant, malgré cela, les négociations devaient bientôt reprendre. Mais là encore, il faudra négocier sur la question de ses émoluments.

Une réunion est prévue début 2022

En effet, Matteo Moretto fait un point sur la situation de Sergi Roberto en expliquant que le FC Barcelone va chercher à faire baisser son salaire en cas de prolongation, et ce alors qu’il perçoit actuellement entre 7 et 8M€/an bonus inclus. Une diminution est possible selon le journaliste italien, mais il faudra négocier. Une rencontre serait d’ailleurs prévue après les fêtes de fin d’année pour étudier la chose, et ce alors que Xavi tient à le conserver dans son effectif. Reste maintenant à savoir si un terrain d’entente pourra être trouvé entre le FC Barcelone et Sergi Roberto au cours de leurs prochaines entrevues.