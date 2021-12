Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta lance l’opération Cavani !

Publié le 2 décembre 2021 à 20h30 par Bernard Colas

Désireux de se renforcer en attaque, le FC Barcelone s’intéresserait notamment à Edinson Cavani, qui pourrait débarquer en Catalogne dès le prochain mercato hivernal. Explications.

Depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone est en difficulté sur le plan offensif, et les nombreuses absences dans ce secteur de jeu n’arrangent absolument pas les affaires de Xavi. Alors qu’Ousmane Dembélé est en proie à des pépins physiques répétitifs, l’entraîneur blaugrana doit composer actuellement avec les absences d’Ansu Fati et de Martin Braithwaite, sans oublier celle de Sergio Agüero, qui pourrait même être contraint de prendre officiellement sa retraite dans les prochaines semaines en raison de ses problèmes cardiaques. Le Barça n’a donc pas le choix et doit absolument mettre la main sur un attaquant dès le mois de janvier, et ce malgré ses problèmes financiers. « Évidemment, le Barça pourra recruter, il peut recruter cet hiver comme il le pourra l'été prochain , a assuré ce mercredi le directeur général catalan Ferran Reverter. Il n'y a aucun doute sur le fait que le Barça peut recruter cet hiver, parce que nous savons tous que c'est toujours un marché très compliqué, et que le Barça se renforcera aussi l'été prochain » Joan Laporta est donc à la recherche d’un bon coup, souhaitant miser sur un joueur disponible en prêt ou en difficulté dans son club. Les noms de Ferran Torres et Raheem Sterling (Manchester City) ont notamment circulé ces derniers jours, tout comme celui de Timo Werner (Chelsea), mais c’est finalement vers un autre joueur de Premier League que l’écurie blaugrana pourrait se tourner.

Le Barça passe à la vitesse supérieure pour Cavani