Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision retentissante pour Ousmane Dembélé !

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. Dos au mur, Xavi et Joan Laporta commenceraient à s'inquiéter et redouteraient que le clan Dembélé jouent volontairement la montre pour rejoindre un nouveau club librement et gratuitement à l'été 2022. Pour éviter à tout prix ce scénario catastrophe et reprendre le contrôle de ce dossier, le coach et le président du Barça sonderaient actuellement le marché pour boucler une vente en janvier en cas d'échec final dans les négociations avec Ousmane Dembélé.

Lors du mercato estival 2017, le PSG a réalisé l'immense exploit d'arracher Neymar au FC Barcelone. Alors que la clause libératoire du Brésilien était de 222M€, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à la lever après avoir trouvé un accord avec le joueur. Pour combler le vide laissé par Neymar, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ousmane Dembélé. Grâce aux 222M€ récoltés pour le transfert de son ancien numéro 11, le club catalan a offert un chèque d'environ 135M€ au Borussia Dortmund pour s'offrir les services du jeune talent français. Arrivé à Barcelone avec l'immense tâche de faire oublier le départ de Neymar, Ousmane Dembélé n'a pas du tout rempli sa mission. Alors qu'il n'a pas été épargné par les pépins physiques, l'ancien du Stade Rennais n'a pas réussi à enchainer les performances de haut niveau depuis sa signature. Ce qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises, mais aucun club n'aurait été prêt à assumer son transfert. Sachant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le FC Barcelone est désormais dos au mur et tenterait le tout pour le tout pour ne pas le voir partir librement et gratuitement l'été prochain.

Le Barça sonde le marché pour Ousmane Dembélé

Selon les informations de Marca , divulguées ce jeudi après-midi, le Barça voudrait à tout prix prolonger Ousmane Dembélé pour éviter un départ pour 0€ le 1er juillet. Et alors que l'agent du joueur trainerait toujours des pieds lors des négociations, Xavi et Joan Laporta redouteraient le pire. En effet, le coach et le président du FC Barcelone craindraient que le clan Ousmane Dembélé joue la montre volontairement pour pouvoir négocier un transfert libre au mois de janvier. Pour rappel, les joueurs en fin de contrat à l'issue d'une saison peuvent discuter officiellement avec un nouveau club à partir du mois de janvier, et ce, même s'il ne partiront qu'en juillet. Pour éviter de tomber dans un éventuel piège tendu par Ousmane Dembélé et son agent, la direction du FC Barcelone ferait en sorte de reprendre le contrôle de ce dossier. A en croire le média espagnol, elle sonderait donc le marché pour voir s'il y a des possibilités de vendre Ousmane Dembélé si les négociations pour une prolongation venaient à échouer. Une manière d'éviter à tout prix un départ pour 0€ le 1er juillet.

Une réunion décisive imminente entre le Barça et le clan Dembélé ?

Et pour mettre un peu plus la pression sur Ousmane Dembélé et son agent, Xavi et Joan Laporta auraient prévu d'organiser une réunion décisive avec eux. En effet, le technicien et le président du Barça envisageraient de rencontrer le clan Ousmane Dembélé dans les prochains jours pour voir quelle direction prend les négociations, avant de sceller définitivement l'avenir de l'attaquant français.