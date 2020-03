Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de tonnerre pour l’avenir d’Aubameyang ?

Publié le 8 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

En plus du FC Barcelone, l’Inter Milan aurait des vues sur Pierre-Emerick Aubameyang. Et le club italien serait désormais très bien positionné pour le buteur d’Arsenal.

« La prolongation d’Aubameyang ? Il va falloir qu’on en parle avec lui avant la fin de la saison (…) En ce qui me concerne c’est clair : je souhaite le garder à tout prix ! », confiait dernièrement Mikel Arteta au micro de Sky Sports, et l’entraîneur d’Arsenal affiche donc clairement son souhait de conserver Pierre-Emerick Aubameyang l’été prochain. Pourtant, le FC Barcelone a des vues sur l’ancien buteur de l’ASSE et en a fait l’un de ses options privilégiées pour renforcer le secteur offensif, mais le club catalan n’est plus seul sur Aubameyang.

L’Inter idéalement placé pour Aubameyang ?