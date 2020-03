Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Kylian Mbappé déjà connue ?

Publié le 8 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours autant attiré par le profil de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait finalement patienter jusqu’en 2021 avant de lancer sa grande offensive auprès du PSG pour l’attaquant français.

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid ferait de Kylian Mbappé sa grande priorité offensive pour les années à venir et envisagerait plus que jamais de recruter le jeune attaquant français du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mbappé est donc encore solidement engagé avec le club de la capitale, et c’est pourquoi le Real Madrid aurait un plan bien précis pour déloger Mbappé du PSG.

Mbappé vers le Real en 2021 ?

Comme l’a annoncé Tuttosport samedi, le Real Madrid souhaiterait patienter jusqu’à l’été 2021, là où Mbappé n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG, pour se retrouver en position de force et lancer son offensive. En effet, plutôt que de voir son jeune phénomène partir gratuitement à l’issue de son bail, le PSG devrait logiquement accepter de négocier un transfert avec le Real Madrid à cette période. Affaire à suivre…