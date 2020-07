Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, condamné à un départ ?

Publié le 13 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

La saison 2020 est définitivement à oublier pour Antoine Griezmann, dont l’avenir au FC Barcelone est toujours plus compromis...

Recrue phare de l’été dernier, Antoine Griezmann ne brille pas en Catalogne. En dépit de son but contre Villarreal tout récemment (1-4), le Français du FC Barcelone continue d’être la cible des critiques. Pourtant, autour de lui certains se sont positionnés pour éviter de le voir sombrer. C'est le cas de son coéquipier Luis Suarez, qui a laissé entendre que l’équipe pouvait aider Griezmann, mais également de Quique Sétien, qui balaye toute possible polémique concernant son joueur. Pour ne rien arranger, Griezmann a été victime d’une blessure au quadriceps tout récemment et devrait être indisponible pour une durée supérieure à une vingtaine de jours.

En Italie, on voit déjà Griezmann loin du Barça

Pour Tuttosport , cette blessure sonne le glas de l’aventure barcelonais d’Antoine Griezmann. Déjà, l’attaquant ne reverra plus la Liga, à cause de sa blessure. Il reviendra pour la Ligue des Champions, mais devrait quoi qu'il arrive plier bagages à la fin de la saison en cours. Ces derniers mois ont montré que Griezmann n’a pas sa place au FC Barcelone et donc, une fois la saison terminée, les deux parties se quitteront. Mais ou pourrait aller Griezmann ? Plusieurs pistes ont été évoquées. Il y a Arsenal, où le Français pourrait être concerné par un échange avec Pierre-Emeric Aubameyang et Matteo Guendouzi, ou encore l’Inter, dans l’opération Lautaro Martinez. La piste Paris Saint-Germain a également refait surface...

Le retour de l’échange avec Neymar ?