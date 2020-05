Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho pourrait débloquer un dossier XXL d'Abidal !

Publié le 29 mai 2020 à 20h00 par A.D.

Alors qu'Arthur Melo refuserait catégoriquement de faire ses valises, le FC Barcelone miserait désormais sur Philippe Coutinho pour pouvoir attirer Miralem Pjanic vers le Camp Nou. Le Barça voudrait vendre l'actuel pensionnaire du Bayern pour pouvoir se payer le milieu de la Juventus.

Philippe Coutinho pourrait débloquer le dossier Pjanic. Pour étoffer son milieu de terrain, le Barça voudrait s'attacher les services de Miralem Pjanic. Pour laisser filer l'ancien de l'OL vers Barcelone, la Juventus aurait réclamé Arthur Melo. Toutefois, ce dernier serait totalement contre l'idée de quitter le Barça. Alors qu'Arthur Melo bloquerait le dossier Pjanic, la direction catalane serait en quête d'une solution alternative. Dans cette optique, Philippe Coutinho pourrait devenir la clé et permettre au Barça d'obtenir gain de cause avec le Bosnien.

Coutinho sacrifié pour financer le transfert de Pjanic ?