Mercato - Barcelone : Ce que dit le choix de Quique Setien…

Publié le 15 janvier 2020 à 4h10 par La rédaction

Le choix de Quique Setien pour remplacer Ernesto Valverde sur le banc de touche du FC Barcelone en dit long sur la situation du club catalan. Analyse.

A l’occasion de la présentation du nouvel entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, en lieu et place d’Ernesto Valverde, le président Josep Maria Bartomeu a justifié le changement de coach : « Nous avons fait ce changement maintenant parce que nous sommes à la moitié de la saison et nous avions besoin d’un nouvel élan. Avec cette nouvelle dynamique, nous aspirons à remporter la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe. Evidemment, j’aurais aimé que cela se passe différemment. C’est évident. Je voudrais dire que ces dernières semaines et mois, nous avons parlé avec d’autres entraîneurs pour le futur. C’est une obligation. Cela n’a pas été rendu public. Mais ce n'est pas une surprise pour Valverde parce que nous lui avions dit que nous discutions avec d'autres entraîneurs ».

Barcelone pas en mesure de payer un grand entraîneur ?

En revanche, le président catalan n’a pas justifié le choix de Quique Setien, un coach relativement méconnu, pour occuper le banc de touche du Camp Nou. Tout porte à croire qu’il s’agit en fait d’un choix dicté par la réalité économique. Si le club catalan ne s’est pas tourné vers un entraîneur de calibre mondial, c’est probablement qu’il n’en avait pas les moyens, alors que les médias espagnols affirment que le Barça doit vendre pour 180 millions d’euros avant le 30 juin prochain. Dans ces conditions, on ne voit pas comment le club catalan pourrait financer l’opération Neymar. Le crack brésilien, qui s’est de nouveau impliqué à fond avec le PSG, semble d’ailleurs l’avoir compris également…