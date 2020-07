Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce club qui ouvre la porte à Lionel Messi !

4 juillet 2020

Le président d'Estudiantes (Argentine) Juan Sebastián Verón a ironiquement fait comprendre que Lionel Messi était le bienvenu dans son club, avant d’évoquer la situation de l’attaquant du FC Barcelone.

L’avenir de Lionel Messi n’a jamais été aussi incertain. Alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2021 au FC Barcelone, l’Argentin, remonté contre ses dirigeants, se serait retiré des négociations pour sa prolongation. Un départ est alors une possibilité pour La Pulga , comme l’avait révélé le journaliste de la Cadena SER Manu Carreño. Une véritable bombe lâchée sur l’attaquant aux six ballons d’Or. Lionel Messi pourrait alors plier bagage l'été prochain. Bien évidemment, l’international argentin ne manquerait pas de prétendants puisque Manchester City et même le PSG pourraient tenter le coup. Mais un autre club a ouvert la porte à La Pulga …

« Si vous voulez venir ici, vous aurez le numéro 10 »