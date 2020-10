Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu en passe de gagner son pari avec Messi ?

Publié le 16 octobre 2020 à 7h30 par La rédaction

Les derniers échos en provenance de Barcelone se montrent favorables pour le président du Barça, Josep Maria Bartomeu. Explication.

Ces dernières heures, de nouvelles informations sont sorties au sujet du dossier Lionel Messi. En effet, selon les informations du quotidien sportif catalan Sport , Lionel Messi aurait totalement validé le travail de Ronald Koeman. En conséquence, il aurait fait savoir au vestiaire que le coach hollandais était la bonne personne pour l’avenir..

La stratégie de Bartomeu autour de Koeman validée ?