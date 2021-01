Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite de Koeman sait à quoi s'en tenir pour son avenir !

Publié le 26 janvier 2021 à 1h30 par La rédaction

En attendant l'arrivée d'un défenseur central, repoussée à l'été prochain, Ronald Koeman semble pouvoir compter sur Ronald Araujo, une jeune pépite du FC Barcelone qui enchaîne les performances de très haut niveau tout en séduisant ses coéquipiers, chose qui lui a permis de se faire une place dans l'effectif catalan.

Arrivé au FC Barcelone il y a deux ans de cela, le jeune Ronald Araujo n'a depuis pas fait beaucoup de bruits. C'était sans compter la grave blessure de Gerard Piqué et le manque de régularité de Clément Lenglet, qui l'ont propulsé sur le devant de la scène. Le tout grâce notamment aux échecs du Barça, au cours du dernier mercato hivernal, concernant l'arrivée d'un défenseur central. Aucun renfort n'est arrivé en Catalogne et Ronald Koeman a dû trouver des solutions. Ne pouvant pas s'appuyer sur un Samuel Umtiti qui a peiné à revenir de blessure, le technicien néerlandais n'a eu d'autre choix que de lancer son dernier défenseur central de métier, Ronald Araujo. Le jeune Uruguayen de 21 ans s'est peu à peu montré, s'affirmant notamment par son physique, sa taille et sa rapidité qui ont fait pleuvoir les comparaisons avec certains des plus grands défenseurs centraux du moment. Ronald Araujo a fini par s'imposer en tant que titulaire dans le système de Koeman, comme le prouvent ses 12 titularisations sur les 13 dernières rencontres de Barcelone. Et pour cause, rien que sur ses 5 dernières apparitions, il n'a pas été dribblé une seule fois et il a remporté 24 des 27 duels défensifs. Des chiffres impressionnants qui reflètent une personnalité qui séduit.

L'avenir de Ronald Araujo s'écrit au FC Barcelone !