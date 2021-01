Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel en grand danger avec cette pépite de Ligue 2 ?

Publié le 26 janvier 2021 à 0h00 par D.M.

L’ASSE aurait coché le nom d’Axel Bamba, sous contrat avec le Paris FC. Mais le jeune défenseur serait sur les tablettes de nombreuses équipes européennes.

« Le mercato ? On a travaillé sur différents dossiers mais on n'est malheureusement pas assez attractifs notamment sur le plan financier. Des joueurs signent ailleurs » a confié Claude Puel après la débâcle de son équipe face à l’OL ce dimanche. En grande difficulté en championnat, l’ASSE tenterait toujours de renforcer son effectif durant ce mois de janvier et d’attirer notamment un défenseur central. Le club stéphanois avait ciblé William Saliba, mais le défenseur, à la recherche d’un nouveau projet sportif, a finalement été prêté par Arsenal à l’OGC Nice. La formation de Claude Puel continuerait d’explorer le marché afin de renforcer ce secteur et suivrait notamment un joueur de Ligue 2.

Une forte concurrence pour l'ASSE dans le dossier Bamba