Mercato : Avant Mbappé, le Real Madrid va signer une recrue surprise ?

Alors que le nom de Kylian Mbappé continue de faire les gros titres en Espagne, le Real Madrid pourrait dans un premier temps se tourner vers un élément beaucoup plus accessible pour renforcer son secteur offensif. Les Merengue gardent en effet une option sur son ancien joueur Takefusa Kubo, en grande forme du côté de la Real Socieded.

Malgré le départ de Karim Benzema, le Real Madrid n’a pas enregistré de renfort offensif important cet été, Joselu étant le seul attaquant à rejoindre la Casa Blanca . Une décision que ne regrettent pas les Merengue pour l’heure, alors que Jude Bellingham réalise des débuts tonitruants avec sa nouvelle équipe, avec 10 buts en autant d’apparitions sous le maillot blanc, des statistiques identiques à celles de Cristiano Ronaldo durant ses premiers mois dans la capitale espagnole. La position du Real Madrid l’été prochain devrait néanmoins être différente, avec la fin de contrat de Kylian Mbappé au PSG.

Un retour inattendu en vue ?

Une énième offensive madrilène est donc attendue pour Kylian Mbappé, en position de force pour son avenir. Mais un autre joueur pourrait débarquer avant la star du PSG, une vieille connaissance du Real Madrid puisqu’il s’agit de Takefusa Kubo. Arrivé en provenance du Japon en 2019, l’ailier droit de 22 ans a définitivement quitté la Casa Blanca à l’été 2022, débarquant à la Real Sociedad pour 6,5M€ après des prêts à Majorque, Getafe ou encore Villarreal. Une bonne affaire pour la formation basque, Takefusa Kubo ayant vu sa cote exploser. De quoi donner des idées au Real Madrid.

Une belle affaire pour le Real Madrid

Désormais estimé à 50M€ par le site de référence Transfermarkt , Takefusa Kubo reste dans le viseur du Real Madrid qui a la possibilité de le rapatrier comme l’explique Relevo . Le Japonais apparaît comme la pièce maîtresse de la Real Sociedad (5 buts et 2 passes décisives cette saison) et dispose d’une clause libératoire de 60M€. Le Real Madrid conserve 50% des droits du joueur, ainsi qu'un droit de préemption qui lui permet d'avoir le dernier mot sur un transfert. En clair, si le club basque accepte une offre pour Take Kubo, le président Florentino Pérez aura la possibilité de se positionner pour devancer le prétendant en course et débourser, dans le pire des cas, 30M€ (soit la moitié de sa clause libératoire).

Takefusa Kubo attendrait des garanties