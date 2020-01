Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Yann M'Vila vers la Turquie ? La réponse !

Publié le 26 janvier 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Alors que la presse turque annonce un accord entre Yann M'Vila et Galatasaray, cela serait loin d'être la réalité.

Force est de constater que Yann M'Vila n’est pas à son aise cette saison. Très discret depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de l’ASSE peine à montrer son plus beau visage. De quoi lui donner des envies d’ailleurs ? Comme indiqué en Turquie, l’international français aurait trouvé un terrain d’entente avec Galatasaray, désireux de remplacer Steven Nzonzi, promis au départ. Le club aurait ainsi formulé une offre aux Verts , et l’avenir de M'Vila pourrait donc s'inscrire dans le Bosphore. Mais cette information serait totalement infondée.

Aucune négociation ?

En réponse à ce supposé accord entre Yann M'Vila et Galatasaray, Manu Lonjon tient à démentir. Le journaliste d’ Eurosport écrit, via son compte Twitter ce dimanche, que le n°6 de l’ASSE ne serait pas en pourparlers avec les dirigeants turcs. À noter que But Football Club dévoilait récemment les intentions de M'Vila. Ce dernier n’aurait aucunement l’intention de quitter Saint-Étienne en ce mercato hivernal.