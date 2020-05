Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une première recrue estivale connue pour Claude Puel ?

Publié le 5 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Au moment où l’incertitude règne sur le mercato estival de l’ASSE, Claude Puel pourrait compter sur un renfort inattendu.

Pour tous les clubs, la situation est très compliquée, notamment d’un point de vue financier. Les caisses sont vides à cause du coronavirus, mais pour l’ASSE, le degré de gravité pourrait encore encore plus important. Pour les Verts, il pourrait donc falloir vendre à tout prix cet été afin de faire revenir les comptes dans le vert. De quoi compliquer également pour se renforcer, mais pour Claude Puel, la première recrue de l’été pourrait déjà être sous ses yeux.

Un an de plus pour Perrin ?

Le coronavirus a tout chamboulé et cela pourrait bien être le cas pour l’avenir de Loïc Perrin. A 34 ans, le défenseur des Verts avait prévu de sortir par la grande porte à la fin de la saison, voulant ainsi mettre un terme à sa carrière pour entamer un nouveau chapitre dans un nouveau rôle à l’ASSE. Oui mais voilà, à cause de la crise sanitaire, la saison de Ligue 1 a été stoppée. Et visiblement, Perrin ne voudrait pas sortir par la petite porte et envisagerait désormais de rempiler pour la saison prochaine. A voir maintenant si cela ne sera pas celle de trop pour le Stéphanois.