Mercato - ASSE : Une opération bouclée, l’annonce est faite

L'ASSE avance tranquillement ses pions sur le mercato hivernal. Les Verts ont enregistré l'arrivée d'Irvin Cardona, mais aussi le départ de Gaëtan Charbonnier notamment. D'autres départs pourraient intervenir dans les prochains jours, à l'image de celui de Victor Lobry. Olivier Dall'Oglio a confirmé que le milieu offensif allait s'engager avec Guingamp.

L'ASSE cherche à se servir du mercato hivernal pour grimper au classement, et pour espérer pouvoir accrocher une remontée en Ligue 1. Les dirigeants stéphanois ont notamment fait signer Irvin Cardona qui est arrivé en prêt du FC Augsbourg. L'attaquant retrouvera donc Olivier Dall'Oglio, après leur aventure commune à Brest.

Charbonnier a quitté les Verts

Mais Saint-Étienne s'active surtout au niveau des départs. Dernièrement c'est Gaëtan Charbonnier qui a quitté l'ASSE. L'attaquant s'est engagé avec Bastia, autre club de Ligue 2. Il avait rejoint le club du Forez en 2022.

Dall'Oglio confirme le départ de Lobry