Mercato - ASSE : Un opération est bouclée, c’est officiel

Hugo Chirossel

Si des renforts sont encore espérés d’ici à la fermeture du marché des transferts, c’est dans le sens des départs qu’il y a du mouvement à l’ASSE ce samedi. En effet, les Verts ont annoncé le départ de Victor Lobry. Arrivé en juillet 2022, le milieu de terrain de 28 ans a résilié son contrat avec l’AS Saint-Etienne.

« Oui, Victor (Lobry) est en partance, on a appris ça hier en fin d'après-midi, ça faisait partie des éventualités et ça se confirme . » Auprès d’ Evect , Olivier Dall'Oglio avait vendu la mèche concernant l’avenir de Victor Lobry. Alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2024, son départ a été officialisé ce samedi par l’ASSE.

L’ASSE annonce le départ de Lobry

« Ce samedi, Victor Lobry, lié à l'ASSE jusqu'en 2024, a résilié son contrat avec les Verts. Arrivé dans le Forez lors de l’été 2022, le milieu de terrain a disputé 53 rencontres dont 28 en tant que titulaire sous le maillot stéphanois. L'ASSE lui souhaite bonne continuation ! », a indiqué l'ASSE via un communiqué.

« Il y aura des arrivées »