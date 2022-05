Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau départ est annoncé dans le vestiaire de Dupraz !

Publié le 14 mai 2022 à 13h10 par Dan Marciano

Après Arnaud Nordin, l'ASSE va se séparer de Timothée Kolodziejczak. Son agent historique a confirmé son départ à l'issue de son contrat, en juin prochain.

De nombreux départs sont attendus à l'ASSE dans les prochaines semaines. Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat, et n'auront pas, tous, la possibilité de prolonger leur aventure dans le Forez. Certains ont pris les devants et ont déjà trouvé une destination. C'est le cas d'Arnaud Nordin, dont l'arrivée à Montpellier a été confirmée par Pascal Dupraz en conférence de presse. « Il est venu une fois qu'on avait constaté qu'il avait signé. La seule question que je lui ai posée, c'est de savoir s'il était toujours concerné. Depuis que je suis arrivé, je suis satisfait de ce qu'il fait. Et je sais que je continuerai à l'être » a confié l'entraîneur de l'ASSE.

« Timo s'en ira en fin de saison »