Mercato - ASSE : Puel prépare une révolution en interne !

Publié le 20 février 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'ASSE traverse une période sportive délicate, de nombreux changements devraient intervenir dans les prochains que ce soit au sein de l'effectif ou dans la direction.

Seizième de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne vient d'enchainer quatre défaites consécutives et se retrouve en course pour le maintien. Une situation sportive qui va entraîner de grands changements au sein de l'effectif. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Claude Puel a déjà prévu un large dégraissage en vue de la saison prochaine. Les premiers joueurs concernés seront Assane Diousse, Loïs Diony et Harold Moukoudi, mais personne ne sera retenu mise à Zaydou Youssouf et Denis Bouanga. Même Yann M'Vila et Wahbi Khazri seront sur le marché.

De gros changements à venir à l'ASSE ?

Mais ce n'est pas tout. En effet, au sein de la direction aussi ça va bouger. Et d'ailleurs, les premiers mouvements ont commencé puisque L'Équipe a révélé que David Wantier, directeur de la cellule de recrutement avait été démis de ses fonctions, et que Gérard Bonneau est le favori pour le remplacer. De son côté, Romain Molina affirme que David Friio, membre de la cellule de recrutement depuis 2017, est le prochain sur la suite et que plus globalement, toute le secteur du recrutement va être remanié. Les prochaines semaines s'annoncent donc agitée à l'ASSE.