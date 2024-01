Mercato - ASSE : Les Verts vont encore annoncer ds transferts !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'arrivée d'Irvin Cardona, l'ASSE pourrait se pencher sur un autre chantier, celui des ailes. Comme annoncé par Olivier Dall'Oglio ce lundi soir, un joueur rapide, capable de provoquer balle au pied est recherché. Le profil de Nathanaël Mbuku (Augsbourg) serait très apprécié en interne. D'autres renforts sont attendus d'ici la fin du mercato.

Olivier Dall'Oglio n'est pas rassasié. L'entraîneur de l'ASSE espère accueillir des renforts. Pour l'heure, seul Irvin Cardona a débarqué sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Dans un entretien à France-Bleu , Dall'Oglio annonce qu'il recherche des profils offensifs.

Mercato - ASSE : Un attaquant recale toute le monde pour signer chez les Verts https://t.co/jas2TssUZs pic.twitter.com/N4atTAfpB1 — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Dall'Oglio annonce la couleur

« Il y a le mercato qui entre en jeu et qui va se poursuivre tout le mois. Des milieux ou attaquants excentrés sur ce mercato hivernal ? Oui, je veux aller vers ce travail-là. On a besoin d’avoir des garçons qui provoquent, qui dribblent, qui font des appels pour libérer les espaces. Des garçons généreux dans l’effort. Il me faut des garçons intelligents dans les déplacements. On sait très bien qu’il faut montrer des capacités face à des blocs bas » a lâché le coach de l'ASSE.

Un ancien ailier de Ligue 1 ciblé ?