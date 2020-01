Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Ryad Boudebouz sur son intégration !

Publié le 7 janvier 2020 à 1h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Ryad Boudebouz a quitté le Betis pour rejoindre l’ASSE. L’international algérien s’est livré sur son adaptation dans le club du Forez.

Ryad Boudebouz prend peu à peu ses marques à l’ASSE. Transféré du Betis lors de la dernière fenêtre de transferts, l’international algérien s’épanouit de plus en plus chez les Verts . Titularisé à 15 reprises cette saison, Ryad Boudebouz fait partie des hommes forts de Claude Puel. Après la victoire de l’ASSE face à Bastia-Borgo (0-3), l’attaquant de 29 ans s’est prononcé sur ses débuts dans le Forez. Dans des propos rapportés par France Bleu Saint-Etienne Loire , Ryad Boudebouz a expliqué se sentait de mieux en mieux chez Les Verts .

«Je me sens de mieux en mieux»