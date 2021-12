Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle recrue de Dupraz se donne une énorme mission après son arrivée !

Publié le 30 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Nouvelle recrue de l'ASSE, Bakary Sako espère vite s'imposer au sein du groupe de Pascal Dupraz et permettre à sa nouvelle équipe de se maintenir en Ligue 1.

L’hiver risque d’être chaud à l’ASSE ! Lanterne rouge du championnat après une première partie de saison catastrophique, le club stéphanois « veut prendre des risques » lors du mercato hivernal et serait prêt à investir, malgré les difficultés économiques. « Moi j'observe et je m'aperçois que c'est un excellent footballeur. On sait qu'il est libre et qu'il joue dans un secteur de jeu qui est parmi ceux qu'on doit améliorer à l'ASSE » avait indiqué lors de sa présentation Pascal Dupraz, envoyant un message à ses dirigeants. Les Verts ont déjà enregistré l’arrivée de Joris Gnagnon, qui était libre depuis son départ du FC Séville. Et ce jeudi, l’ASSE a enregistré l’arrivée d’un nouveau joueur libre. Le club stéphanois a officialisé l’arrivée de Bakary Sako, qui avait déjà tapé dans l’œil de Pascal Dupraz en novembre dernier, lorsqu’il était venu dans le Forez pour s’entraîner avec l’équipe première. « Moi j'observe et je m'aperçois que c'est un excellent footballeur. On sait qu'il est libre et qu'il joue dans un secteur de jeu qui est parmi ceux qu'on doit améliorer à l'ASSE » avait confié le coach.

« J'arrive avec une seule mission : sauver le club »

Agé de 33 ans, Bakary Sako s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’à la fin de la saison. Libre depuis son départ du FC Pafos en juillet 2020, l’attaquant n’a pas caché son émotion après avoir signé son contrat avec son équipe formatrice. « Je suis très fier de retrouver le club qui m'a révélé. Revenir ici, quasiment dix ans après, c'est quelque chose de grand. J'arrive avec une seule mission : sauver le club. Je ne suis pas tout seul pour cela » a confié Sako. L’ancien membre de Crystal Palace espère réussir une belle fin de saison avec l’ASSE et permettre à l’équipe de se maintenir en Ligue 1 : « Il y a de bons éléments dans l'équipe et quelques événements déclencheurs nous permettront de sortir de cette situation compliquée ».

« On sera preneurs de sa bonne humeur et de son expérience dans le vestiaire »