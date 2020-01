Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Des regrets d’avoir quitté l'ASSE ? La réponse de Gasset

Publié le 12 janvier 2020 à 16h30 par J.-G.D.

Ancien coach de l'ASSE, Jean-Louis Gasset est revenu sur son départ du Forez en mai dernier.

Si l'ASSE avait validé son ticket pour l'Europa League au terme de la dernière saison, les supporters stéphanois peuvent notamment remercier Jean-Louis Gasset. L'ex-coach de Saint-Etienne a largement participé à cette qualification en Coupe d'Europe, alors que les coéquipiers de Loïc Perrin n'auront finalement pas réussi à passer les poules. Il faut dire que le club a déjà connu deux entraîneurs durant cet exercice 2019-2020 (Printant, Puel). Dans une longue interview dans les colonnes de L'Équipe ce dimanche, Gasset en dit plus sur son départ de l'ASSE.

Gasset n'affiche aucun regret