Mercato - ASSE : Claude Puel veut cet attaquant, son club confirme !

Publié le 9 mai 2020 à 10h00 par A.M. mis à jour le 9 mai 2020 à 10h50

Dans sa volonté de rajeunir son effectif, Claude Puel a mis la main Jean-Philippe Krasso (22 ans) qui évolue à Épinal. Xavier Collin, l'entraîneur du club de National 2, confirme d'ailleurs ce transfert.

Les plans de l'AS Saint-Etienne pour cet été son assez clairs. Le club du Forez, Claude Puel en tête, souhaite un rajeunissement de son effectif qui a commencé à prendre forme avec les prolongations successives de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans) jusqu'en 2024. Mais cela passe également par l'arrivée de joueurs prometteurs. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Claude Puel a flashé sur l'attaquant d’Épinal Jean-Philippe Krasso (22 ans). Auteur d'un doublé contre le LOSC en Coupe de France, il avait également marqué en quart de finale de la compétition contre l'ASSE. Suffisant pour convaincre l'entraîneur des Verts de miser sur lui. Et Xavier Collin, entraîneur du club qui évolue actuellement en National 2, confirme que Jean-Philippe Krasso va rejoindre le club stéphanois.

Épinal confirme pour Krasso