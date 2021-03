Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel rêve toujours d'un énorme dégraissage !

Publié le 25 mars 2021 à 12h10 par A.M.

Comme l'été dernier, Claude Puel cherchera à dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs cadres. Et les mêmes joueurs seront concernés par cette vague de départs attendus.

Quelques mois après son arrivée en octobre 2019, Claude Puel s'était montré très clair. Son projet reposait sur le recrutement de jeunes talents prometteurs en se séparant de joueurs importants afin d'alléger la masse salariale. C'est ainsi que Yann M'Vila, Yohan Cabaye, Loïc Perrin, Robert Beric ou encore Stéphane Ruffier sont ainsi partis. Mais Claude Puel aurait aimé en faire encore plus, mais ses ambitions de ventes ont été freinées par la crise du Covid.

Khazri, Boudebouz et Moulin ne seront pas retenus