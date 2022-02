Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce départ était évident à l’ASSE cet hiver !

Publié le 13 février 2022 à 6h00 par T.M.

Barré par la concurrence, Stefan Bajic a quitté l’ASSE pour Pau cet hiver. Un choix évident pour le gardien.

Avec la blessure d’Etienne Green, l’ASSE est allée chercher Paul Bernardoni à Angers cet hiver. Une arrivée qui n’a clairement pas arranger Stefan Bajic, qui s’est alors retrouvé numéro 3 dans la hiérarchie de Pascal Dupraz. Un départ était alors à l’ordre du jour pour le portier de 20 ans. Et il aura finalement fallu attendre après la clôture du mercato hivernal pour voir Bajic quitter l’ASSE et rejoindre Pau en tant que joker médical.

« La question a donc été vite réglée »