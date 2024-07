Mercato - ASSE : C'est terminé pour ce transfert à 4M€

Arnaud De Kanel

En coulisses, l’ASSE ne ménage pas ses efforts pour renforcer son effectif en vue de son retour en Ligue 1. Le club a déjà officialisé les recrutements de Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye, mais les dirigeants ne veulent pas s‘arrêter la. En effet, les Verts seraient intéressés par Andréas Hountondji. Toutefois, ce dossier ne devrait pas se concrétiser.

De retour en Ligue 1 et désormais propriété du groupe canadien Kilmer, l'AS Saint-Étienne s'active déjà sur le marché des transferts pour se renforcer. Avec cette nouvelle direction à la tête du club, les Verts espèrent bien retrouver leur gloire passée, et se préparer au mieux pour la saison à venir. Comme indiqué par L’Equipe, l’ASSE a coché le nom d’Andréas Hountondji pour renforcer son secteur offensif. Et le départ de l’attaquant caennais est proche.

Mercato - ASSE : Cette recrue fait ses adieux https://t.co/ohVpb4ch4f pic.twitter.com/AVQuKu5T0Z — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

Caen vend la mèche pour Hountondji

Nicolas Seube, l’entraineur du SM Caen, a confirmé pour Andréas Hountondji samedi. « Il y a des négociations autour d’Andreas (Hountondji) et Alex (Mendy), ce ne sont pas les seuls joueurs concernés. Quand il y a des enjeux économiques majeurs, on ne peut pas prendre de risques, pour ne pas risquer de blessures inutiles. Sur le plan sportif, évidemment que j’aimerais garder ces joueurs-là mais le club a besoin de finances », a-t-il confié à Ouest-France. Mais il ne signera pas à l’ASSE.

Direction Burnley pour Hountondji

D’après les informations de L'Equipe, divulguées par Loïc Tanzi sur X, Andréas Hountondji va signer à Burnley. Le transfert de l’attaquant devrait rapporter 4M€ au SM Caen. L’ASSE peut donc faire une croix sur ce transfert.