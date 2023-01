Mercato - ASSE : Après son transfert, il sauve Battles !

Arthur Montagne

En pleine crise, l'ASSE a arraché le point du nul contre Caen en toute fin de match (1-1) grâce à un but de Gaëtan Charbonnier, fraichement arrivé en provenance de l'AJ Auxerre. Le nouvel attaquant des Verts a ainsi offert un sursis à Laurent Batlles qui aurait probablement été licencié en cas de défaite. Le coach stéphanois a désormais deux matches pour inverser la tendance.

Reléguée en Ligue 2 en fin de saison dernière après un barrage perdu aux tirs-au-but contre l'AJ Auxerre, l'ASSE avait pour ambition de remonter le plus rapidement possible. Néanmoins, les Verts ont du drastiquement revoir leurs objectifs. Et désormais, le but et d'éviter la catastrophe. Et pour cause, le club du Forez pointe à la dernière place en Ligue 2 avec une menace claire de relégation en National ce qui serait dramatique pour le club. Une situation qui place forcément Laurent Battles sur un siège éjectable.

Mercato : L'ASSE accélère, Batlles va boucler trois gros transferts https://t.co/PbaASkickl pic.twitter.com/dth43srbOv — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

En égalisant, Charbonnier offre un sursis à Battles...

Arrivé l'été dernier, l'ancien entraîneur de l'ASSE est déjà sous tension. A tel point que selon les informations du Progrès , Laurent Battles aurait été démis de ses fonctions le 30 décembre si les Verts s'étaient inclinés contre Caen. Par conséquent, le coach stéphanois doit son salut à son nouvel attaquant Gaëtan Charbonnier qui a égalisé dans les arrêts de jeu, permettant à l'ASSE d'arracher un point (1-1).

... qui a désormais deux matches pour éviter le licenciement