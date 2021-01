Foot - Mercato - Arsenal

Mercato : Arteta sort du silence sur l’avenir d’Özil !

Publié le 2 janvier 2021 à 11h20 par La rédaction

Entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta a évoqué en conférence de presse ce vendredi l’avenir de Mesut Özil. Le joueur n’a plus disputé la moindre rencontre depuis le mois de mars.