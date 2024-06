Mercato : Après le PSG, un joueur annonce des offres !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques semaines, Layvin Kurzawa ne prolongera pas son contrat qui s'achève le 30 juin au PSG. Le latéral gauche se dirige donc vers un autre projet, probablement à l'étranger. D'ailleurs, l'ancien Monégasque reconnaît qu'il ne manque pas de propositions sur le mercato, notamment en Liga où les deux clubs de Séville sont intéressés.

En fin de contrat le 30 juin, Layvin Kurzawa a d'ores et déjà annoncé son départ du PSG, neuf ans après son arrivée. Et bien qu'il ait connu des saison délicates, l'ancien Monégasque ne devrait pas avoir de mal à rebondir. Il annonce en effet avoir plusieurs offres à sa disposition.



Kurzawa est très convoité

« Aujourd'hui, je me retrouve avec l'intérêt de clubs dont je ne pensais même pas. J'ai des offres, des intérêts fermes et concrets. Un intérêt du Betis ? Oui c'est vrai et si j'ai pris le temps d'aller visiter les installations, c'est que c'est un projet qui me plaît », révèle-t-il dans une interview accordée au Média Carré , avant de poursuivre.

«J'ai discuté avec les deux clubs de Séville»