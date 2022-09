Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après avoir snobé le PSG, Paul Pogba se justifie

Publié le 30 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, Paul Pogba a animé le dernier mercato estival. Arrivé au terme de son contrat à Manchester United, l’international français avait la possibilité de s’engager avec le club de son choix. Longtemps annoncé comme une priorité du PSG, Pogba a finalement opté pour la Juventus. Un choix fort sur lequel est revenu celui qui a donc retrouvé le Piémont cet été.

Alors que les derniers mois ont été compliqués à Manchester United pour Paul Pogba, l’international français a changé d’air durant l’été. Arrivé au terme de son contrat, La Pioche est alors libre de s’engager avec le club de son choix. Et Pogba avait de nombreuses options pour rebondir. Il était notamment question d’une arrivée au PSG, où on a longtemps rêvé de le recruter. Cela ne s’est finalement pas concrétisé puisque Paul Pogba a décidé de s’engager avec la Juventus.

« Peut-être que c'était le bon moment pour se retrouver »

Pour ce choix pour la suite de sa carrière ? A l’occasion d’un entretien accordé à GQ , Paul Pogba s’est ainsi justifié. Le joueur de la Juventus a alors expliqué : « Les trois dernières années à Manchester, également marquées par les blessures, ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais. Ce n'est pas un secret. Je pensais que si nous ajoutions à cela le fait que la Juve avait également passé deux ans au cours desquels elle n'avait pas remporté le Scudetto, c'était un bon défi pour nous deux. Et peut-être que c'était le bon moment pour se retrouver et essayer de reprendre la place qui nous appartient, à la Juve et à moi. Je veux surtout gagner à nouveau ».

« Je n'ai jamais douté que c'était ma place »