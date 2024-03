Mercato : Annoncé pour oublier Mbappé, son agent prévient le PSG !

Axel Cornic

Les spéculations autour de Kylian Mbappé et de son avenir affolent déjà le marché des transferts. Car si la star français venait effectivement à partir à la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain devra obligatoirement frapper un très gros coup pour le remplacer… et ça ne devrait pas concerner Lautaro Martinez !

Tous les plus grands attaquant de la scène européenne sont actuellement liés au PSG. La raison est simple, une place de choix pourrait se libérer avec le départ de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin prochain et qui aurait déjà annoncé sa décision au président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’à l’ensemble de ses coéquipiers.

Quel attaquant pour le PSG ?

Le PSG semble notamment regarder vers la Serie A, puisque les médias parlent d’un intérêt prononcé pour Victor Osimhen, qui pourrait quitter le Napoli grâce à une clause de départ fixée à 130M€. Mais les Parisiens seraient également sur les traces de Lautaro Martinez, grande star de l’Inter, qui de par son profil assez spécial pourrait être un excellent choix au poste de numéro 9, puisqu’il peut joueur à deux comme tout seul en pointe.

« Lautaro sait que le plus important aujourd'hui, c'est l'Inter »